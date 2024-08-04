Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah taşındığı belirlenen otomobili D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araç ile içindeki şüpheliler R.A. ile A.Ö'nün üst aramasında 5 ruhsatsız tabanca ile 10 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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