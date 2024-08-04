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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:41
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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah taşındığı belirlenen otomobili D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araç ile içindeki şüpheliler R.A. ile A.Ö'nün üst aramasında 5 ruhsatsız tabanca ile 10 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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