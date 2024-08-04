Akşehir'de havaya rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde rastgele havaya ateş açtığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düğün, nişan, asker eğlencesi ve mahalle aralarında rastgele ateş eden magandalarla ilgili ihbarlar üzerine yaptığı operasyonda şüpheliler B.B, B.K.A, ve D.Ö'yü yakaladı.

3 şüpheli ile birlikte bir tabanca, tabanca şarjörü, tabanca mermisi, kurusıkı tabanca mermisi, 3 av tüfeği, tüfek şarjörü ve çok sayıda av tüfeği fişeği de ele geçirildi.