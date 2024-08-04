Konya'da gölete giren kişi boğuldu
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölete giren kişi boğuldu.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölete giren kişi boğuldu.
Yenice ve Başköy mahalleleri arasındaki Eski Gölet'e arkadaşlarıyla giden Ramazan İçöz (30), suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Dalgıçların sudan çıkardığı İçöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
İçöz'ün cesedi, Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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