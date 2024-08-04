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        Konya'da gölete giren kişi boğuldu

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölete giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:46
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        Konya'da gölete giren kişi boğuldu
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        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölete giren kişi boğuldu.

        Yenice ve Başköy mahalleleri arasındaki Eski Gölet'e arkadaşlarıyla giden Ramazan İçöz (30), suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Dalgıçların sudan çıkardığı İçöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İçöz'ün cesedi, Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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