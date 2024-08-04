Konya'da gölete giren kişi boğuldu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yenice ve Başköy mahalleleri arasındaki Eski Gölet'e arkadaşlarıyla giden Ramazan İçöz (30), suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.