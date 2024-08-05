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        Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:32
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        Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        F.N.Ç. (24) idaresindeki 42 TP 631 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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