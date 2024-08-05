Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
F.N.Ç. (24) idaresindeki 42 TP 631 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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