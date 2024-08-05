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        Doğaseverler Kocakoru Tabiat Parkı'nda yürüdü

        Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında doğaseverler Kocakoru Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:55
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        Doğaseverler Kocakoru Tabiat Parkı'nda yürüdü
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        Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında doğaseverler Kocakoru Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı.

        Belediye öncülüğünde, Yaşam Boyu Spor Grubu ve Sebidos işbirliğiyle organize edilen Kocakoru Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü rehberler eşliğinde 8 kilometrelik rotanın hafif tempoda tamamlamasıyla gerçekleştirildi.

        Yürüyüş boyunca güneşin doğuşuna, doğanın eşsiz güzelliğine ve şehir manzarasına hayran kalan doğaseverler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için doğa yürüyüşlerinin önemli olduğunu söyledi.

        Bu tür faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Ustaoğlu, sıradaki rotanın Gökçehüyük Barajı olduğunu, ardından da Via Sebaste Antik Roma Yolu'nda yürüyüş planladıklarını bildirdi.​​​​​​​

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