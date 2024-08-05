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        Çumra'da halk ekmek satış noktaları hizmete giriyor

        Çumra Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeğe uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlamak amacıyla halk ekmek satış noktaları açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:30
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        Çumra'da halk ekmek satış noktaları hizmete giriyor
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        Çumra Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeğe uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlamak amacıyla halk ekmek satış noktaları açıyor.

        Çumra Altınpark ve Bardakçı İş Merkezi'nde yer alacak halk ekmek satış noktaları, 6 Ağustos Salı günü, 08:00 - 12:00 arası ekmek satışına başlayacak.

        Ekmekler 7 liradan satışa sunulacak.

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, herkesin temel gıda ihtiyacı ekmeği uygun fiyatla alabilmesine yardımcı olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kaliteli ve ucuz ekmeği vatandaşımızın sofralarında buluşturacağız. Çumra halk ekmek, ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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