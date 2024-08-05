Çumra'da halk ekmek satış noktaları hizmete giriyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, herkesin temel gıda ihtiyacı ekmeği uygun fiyatla alabilmesine yardımcı olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kaliteli ve ucuz ekmeği vatandaşımızın sofralarında buluşturacağız. Çumra halk ekmek, ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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