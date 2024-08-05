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        Konya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:36
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        Konya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Konya-Isparta kara yolunun17. kilometresinde, Mahmut İ. idaresindeki 42 R 1551 plakalı otomobil, Muhammet Talha Orhan'a (23) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

        Orhan'ın, kazadan bir süre önce sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda 42 ALN 658 plakalı otomobili ile kaza yaptığı, aracını çekiciye yüklettikten sonra kalan parçaları toplamak için yola çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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