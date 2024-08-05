Konya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Orhan'ın, kazadan bir süre önce sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda 42 ALN 658 plakalı otomobili ile kaza yaptığı, aracını çekiciye yüklettikten sonra kalan parçaları toplamak için yola çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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