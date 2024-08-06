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        Balayına giden evli çift kaza yaptı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:49
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        Balayına giden evli çift kaza yaptı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tahir Bulut ( 24) idaresindeki 42 LT 008 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir Konya karayolu Karacaören mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarında bulunan duvara çarptı.

        Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç sürücü ile eşi İklima Bulut (24) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bulut çiftinin dün evlendikleri ve sabah balayı için Konya’dan Antalya’ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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