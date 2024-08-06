Yeni ilçe müftüsüne sarık ve cübbesini il müftüsü giydirdi

Yalıhüyük Merkez camiinde öğle namazını kıldıran Prof. Dr. Öge, namazın ardından bir süre önce ilçe müftülüğüne atanan Yasin Şahin'e cübbe ve sarığını giydirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının son atama kararlarıyla, Yalıhüyük'e yeni ilçe müftüsü olarak atanan Yasin Özdemir için ilçedeki Merkez Camii'nde cübbe giyme töreni düzenlendi.

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