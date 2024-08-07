Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Konya'da yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında, Selçuklu ilçesinde A.K'ye ait tarlada çalışan 4 düzensiz göçmenin olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, yakaladığı 4 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Gözaltına alınan tarla sahibi A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.