Konya'da eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren kişi yakalandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren cezaevi firarisi yakalandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski kayınvalidesi Vesile (55) ile kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) 3 Ağustos'ta İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldüren Ferhat D'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, açık cezaevinden firar eden Ferhat D'nin Kadınhanı ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, Ferhat D. yakalandı.
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