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        Konya'da eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren kişi yakalandı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:47
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        Konya'da eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren kişi yakalandı
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldüren cezaevi firarisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski kayınvalidesi Vesile (55) ile kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) 3 Ağustos'ta İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldüren Ferhat D'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, açık cezaevinden firar eden Ferhat D'nin Kadınhanı ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda, Ferhat D. yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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