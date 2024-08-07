Seydişehir'de Çal tepesi arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay Çal Tepesi Arıtma Tesisi inşaatında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Seydişehir Bahçelievler yolu üzeri üzerindeki Çal Tepesi mevkiinde yapımına başlanılan arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların sürdüğünü kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, " Seydişehir çal tepesinden kullanılan içme suyunun kireç oranının yüksek olması nedeni ile su yumuşatma tesisi en kısa sürede faaliyete geçerek halkımızın kireçten arındırılmış bir şekilde daha sağlıklı suya kavuşmasını sağlayacağız." dedi.