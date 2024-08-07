Konya'da otomobilin çarptığı tarım işçilerini taşıyan kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Akşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Yıldız ile Dudu Çetin Konya'ya sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Nadir ile aynı araçtaki tarım işçileri Zennur Yılmaz (45), Nebahat Nadir (37), Gülnaz Okumuş (44), Ayşe Yıldız (26), Dudu Çetin (47), Atiye Aktay (53) ve Emine Aktaş (61) yaralandı.

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