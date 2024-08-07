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        Güneysınır'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde Belediye ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir organizasyonla 80 tane akülü engelli aracı ihtiyaç sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:54
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        Güneysınır'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde Belediye ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir organizasyonla 80 tane akülü engelli aracı ihtiyaç sahiplerine verildi.

        Güneysınır Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen dağıtım programına Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Esenkaya, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, engelliler ve aileleri katıldı.

        Güneysınır İlçe Müftüsü Ramazan Demirci tarafından yapılan duanın ardından programda söz alan Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Esenkaya, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak onları aktif yaşama kazandırmanın herkesin ortak sorumluğu olduğunu söyledi.

        Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticileri ile birlikte 80 adet akülü engelli aracını ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini ifade ederek, vakıf yöneticilerine ve yardım severlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından akülü araçlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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