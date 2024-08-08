Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Antalya kara yolunun 31. kilometresinde M.T. yönetimindeki 42 KF 213 plakalı kamyonet, Derebucak yönüne giderken Kayabaşı Mahallesi yakınlarında önünde seyir halinde olan 16 yaşındaki M.Ö'nün kullandığı motosiklete çarptı.
Motosikletten savrularak yere düşen sürücü yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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