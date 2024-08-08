Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Antalya kara yolunun 31. kilometresinde M.T. yönetimindeki 42 KF 213 plakalı kamyonet, Derebucak yönüne giderken Kayabaşı Mahallesi yakınlarında önünde seyir halinde olan 16 yaşındaki M.Ö'nün kullandığı motosiklete çarptı.

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