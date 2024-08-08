Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de yeni doğal gaz yatırımları

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, doğal gaz alt yapısını kuran yüklenici firma yetkilileriyle 2024-2025 yılı doğal gaz yatırım planını görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de yeni doğal gaz yatırımları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, doğal gaz alt yapısını kuran yüklenici firma yetkilileriyle 2024-2025 yılı doğal gaz yatırım planını görüştü.

        Başkan Ustaoğlu’nun yetkili firma yöneticileriyle yaptığı görüşmede Ortakaraören, Başkaraören, Aşağıkaraören, Gökçehüyük ve Taraşçı Mahallesi muhtarları da hazır bulundu.

        Seydişehir’in Akçalar, Gevrekli ve Kesecik mahallelerinin daha önce doğal gaz konforuyla tanıştığını kaydeden Başkan Ustaoğlu, diğer kırsal mahallelerin de doğal gaza ulaşması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

        2024- 2025 yılı doğal gaz yatırım planını anlatan Başkan Ustaoğlu, "Şu an Ortakaören, Başkaraören, Aşağıkaraören, Gökçehüyük ve Taraşçı mahallelerimizi doğal gaza ulaştırmak için gayret ediyoruz. Tüm mahallelerimizi doğal gaz konforuna ulaştırmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Konyaspor, sezona üç puanla başlamak istiyor
        Konyaspor, sezona üç puanla başlamak istiyor
        Güneysınır'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
        Güneysınır'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da konuştu:
        Bakan Yerlikaya: Bu ay sonunda 24 bin konutun kuraları yapılacak
        Bakan Yerlikaya: Bu ay sonunda 24 bin konutun kuraları yapılacak
        Konya'da otomobilin çarptığı tarım işçilerini taşıyan kamyonetteki 8 kişi y...
        Konya'da otomobilin çarptığı tarım işçilerini taşıyan kamyonetteki 8 kişi y...