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        Seydişehir'de trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:03
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        Seydişehir'de trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Mithat K. idaresindeki 42 ANS 538 plakalı elektrikli bisiklet, Seydişehir Sadi Irmak Caddesi'nde seyrederken yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisi ile yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı Mithat K. kaza yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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