Beyşehir Gölü'nde avlanan balıklara boy denetimi

Konya'nın Beyşehir Gölü'nde avı yapılan balıklar, yapılan ölçümlerle kontrol ediliyor.

Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avcılık faaliyetlerine yönelik denetimler sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrol ekipleri, avı yapılan balıkların yapılan ölçümlerle kurallara uygun olarak avlanıp avlanmadığını denetliyor.

Denetimlerde boy limitine uymayan balıkların tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yürütülen denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, göl kıyısındaki balık alım kantarları ile balıkçı teknelerinin denetime tabi tutulduğu belirtildi.