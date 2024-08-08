Beyşehir Gölü'nde avlanan balıklara boy denetimi
Konya'nın Beyşehir Gölü'nde avı yapılan balıklar, yapılan ölçümlerle kontrol ediliyor.
Konya'nın Beyşehir Gölü'nde avı yapılan balıklar, yapılan ölçümlerle kontrol ediliyor.
Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avcılık faaliyetlerine yönelik denetimler sürüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrol ekipleri, avı yapılan balıkların yapılan ölçümlerle kurallara uygun olarak avlanıp avlanmadığını denetliyor.
Denetimlerde boy limitine uymayan balıkların tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanıyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yürütülen denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, göl kıyısındaki balık alım kantarları ile balıkçı teknelerinin denetime tabi tutulduğu belirtildi.
Denetimlerde ruhsat ve belge kontrolünün de yapıldığı belirtilerek, "Sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı ve tatlı su kefali için 26, tatlı su kefali için de 20 santim altı boy yasağı olduğunu hatırlatıyor, balıkçılık sektörümüzün tüm paydaşlarına bereketli bir av sezonu diliyoruz." denildi.
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