Konya'da iki kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli, gazetecilerin "Akrabalarınızı neden vurdunuz?" sorusuna, "Ailevi mesele" cevabını verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Orhan K. (52) kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan amcasının kızları Esengül K. (49) ve Naringül K. (62) ile Kordonboyu Sokak'taki evlerinin önünde tartışmaya başladı.

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