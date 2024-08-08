Beyşehir'e yapılacak yeni pazar yeri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı planlanan kapalı pazar yeri için ihaleye çıkılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kapalı pazar yeri ihalesinin yapılacağı tarihin belli olduğunu açıkladı.

Bayındır, ihale takvimi için şunları söyledi:

"Kapalı pazar yerimizin ihalesi 28 Ağustos'ta yapılacaktır. Hemşerilerimizin kapalı pazar yeri ile ilgili beklentilerini biliyoruz. Biz de söz verdiğimiz gibi kapalı pazar alanı için startı verdik. 28 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan ihalenin ardından inşaat yapım sürecini hızlı bir şekilde başlatıp bitirmeyi hedefliyoruz. Mevcut pazar yerine yapılacak olan kapalı alanla birlikte vatandaşlarımız ve pazarcılarımız yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve kardan etkilenmeden konforlu bir şekilde alışveriş ve satış yapabileceklerdir."