Konya'daki öğrenciler Beyşehir'deki yaz kampında buluştu

Konya'nın 31 ilçesinden gelen öğrenciler, Beyşehir'de düzenlenen yaz kampında bir araya geldi.

Konya İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yazımda Kardeşlik Var" temalı kampın Beyşehir ilçesinde devam ettiği belirtildi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kamp hakkında müftülükten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğe Konya'nın her ilçesinden birer öğrencinin katıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Öğrencilerimiz, kamp süresince değerler eğitimi alıyor ve çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere katılarak kültürel geziler düzenleniyor. Ayrıca, öğrencilerimizin hem bireysel hem de grup olarak gelişimlerini destekleyecek etkinlikler ve atölye çalışmaları yapılıyor. Kampın amacı, gençlerin kardeşlik duygusunu pekiştirmek ve onlara olumlu sosyal kazanımlar sağlamaktır."