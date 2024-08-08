Beyşehir'de zehirlenme şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri kusma, karın ağrısı vb. şikayetlerle rahatsızlanan kardeş olan iki kadını ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Müftü Mahallesi, Şehit Orpan Parlakkaya Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten alınan zehirlenme vakası ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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