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        Beyşehir'de zehirlenme şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde zehirlenme şüphesi ile 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:03
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        Beyşehir'de zehirlenme şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde zehirlenme şüphesi ile 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

        Müftü Mahallesi, Şehit Orpan Parlakkaya Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten alınan zehirlenme vakası ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kusma, karın ağrısı vb. şikayetlerle rahatsızlanan kardeş olan iki kadını ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

        Kadınların yayladan satın aldıkları peyniri yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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