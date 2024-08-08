Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

T.K'nin kullandığı 42 CYF 94 plakalı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 AK 687 plakalı kamyonete yandan çarptı.

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