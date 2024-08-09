Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

Yangını fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Zafer Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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