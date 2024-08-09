Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:32 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

        Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Zafer Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlemler uygulandı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

        Ara ara patlamaların da duyulduğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yarala...
        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yarala...
        Konya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Konya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan Kasımpaşa maçı açıklaması:
        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan Kasımpaşa maçı açıklaması:
        Beyşehir'de zehirlenme şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Beyşehir'de zehirlenme şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı