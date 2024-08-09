Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er son yolculuğuna uğurlandı

        Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi toprağa verildi.

        Konya Devlet Hastanesinde tedavi gören Er, hayatını kaybetti.

        Er'in cenazesi, Cuma namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Er, 1984-1986'da Anavatan Partisinden belediye başkanı seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Konya'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikast protesto edil...
        Konya'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikast protesto edil...
        Evlere yakın obruklar tedirgin ediyor
        Evlere yakın obruklar tedirgin ediyor
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Konya'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        GÜNCELLEME - Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndür...
        GÜNCELLEME - Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndür...
        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...