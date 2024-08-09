Eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi toprağa verildi.
Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi toprağa verildi.
Konya Devlet Hastanesinde tedavi gören Er, hayatını kaybetti.
Er'in cenazesi, Cuma namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Er, 1984-1986'da Anavatan Partisinden belediye başkanı seçilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.