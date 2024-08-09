Konya'da iki kadının silahla yaralanmasıyla ilgili baba ve oğlu tutuklandı Konya'nın Karatay ilçesinde akrabaları olan iki kadını tabancayla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:24 facebook

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