Konya'da çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile anne R.H ve kızı N.H. arasında tartışma çıktı.

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