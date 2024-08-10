Konya'da çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki silahlı kavgada anne ve kızı yaralandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki silahlı kavgada anne ve kızı yaralandı.
Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile anne R.H ve kızı N.H. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A, anne ve kızını pompalı tüfekle bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
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