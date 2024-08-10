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        Konya'da çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesindeki silahlı kavgada anne ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:56
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        Konya'da çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesindeki silahlı kavgada anne ve kızı yaralandı.

        Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile anne R.H ve kızı N.H. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A, anne ve kızını pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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