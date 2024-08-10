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        Konya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:17
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        Konya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alperen K. idaresindeki 52 FB 094 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'nda devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki eşi ve çocuğu yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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