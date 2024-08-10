Konya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alperen K. idaresindeki 52 FB 094 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'nda devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki eşi ve çocuğu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.
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