Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yaşar K. idaresindeki 66 ACH 047 plakalı tır, D-300 Karayolları Kavşağı'nda Hasan D. (24) yönetimindeki 34 KS 6725 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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