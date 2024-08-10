Konya'da çaya giren kişi boğuldu
Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu.
Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz (18) serinlemek için Beyreli Mahallesi'ndeki Beyreli Çayı'na girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Yılmaz'ın yakınları, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.