Konya'da Filistin temalı resim sergisi düzenlendi

Konya'da sivil toplum kuruluşları tarafından, "Filistin İçin Çiziyoruz" adlı resim sergisi düzenlendi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Sanat Zulme Karşı Direnişin Kalesi ve Hafızasıdır" temasıyla resim sergisi organize edildi.

Yaklaşık 10 profesyonel, 10 amatör ve 40 çocuk ressam tarafından yapılan 100 eser, sanatseverlerle buluştu. Resim sergisini gezen vatandaşlar eserleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sergiye katkı sunan ressamlardan Arzu Tüybek, Filistin'de yaşanan zulme sanat yoluyla tepki vermek amacıyla resim sergisini düzenlediklerini söyledi.