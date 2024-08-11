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        Konya'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 08:57 Güncelleme: 11.08.2024 - 08:57
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        Konya'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Dün gece Ereğli ilçesi Hamidiye Mahallesi Bestekar Mustafa Seyran Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Baturi'ye kamyonet çarptı.

        Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılmadı.

        Kaza sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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