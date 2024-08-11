Konya'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılmadı.

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