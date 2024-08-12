Derbent'te balkondan düşen kişi yaralandı

Yaralı olarak bir araçla hastaneye nakledilmek üzere yola çıkarılan T.K., Beyşehir'den gönderilen ambulansla yolda karşılanarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi’nde ikamet eden T.K., (23) yaklaşık 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonunda düştü.

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