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        Beyşehir'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Beyşehir'de seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 08:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:18
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        Beyşehir'deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Beyşehir’de seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Beyşehir-Seydişehir kara yolu üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

        Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza sonrası motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ile araçta bulunan M.Ö., yaralandı. Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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