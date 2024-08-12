Konya'daki trafik kazasında karı koca yaralandı

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, alınan tedbirlerin ardından tek şeritli olarak trafiğe açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya - Antalya kara yolunun 19. kilometresinde, Seydişehir istikametine giden A.B'nin kullandığı 42 ACS 86 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.B.D'nin idaresindeki 42 NT 393 plakalı çekici ve buna bağlı 42 DKV 57 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

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