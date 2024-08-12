Konya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çııkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çııkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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