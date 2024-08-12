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        Konya'da çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

        Konya'da düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:01
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        Konya'da çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
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        Konya'da düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, iki gün önce basında ve sosyal medyada yer alan görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin R.D. (36), mağdurun da 2016 doğumlu çocuğu M.H.D. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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