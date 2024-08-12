Konya'da çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin R.D. (36), mağdurun da 2016 doğumlu çocuğu M.H.D. olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce basında ve sosyal medyada yer alan görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

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