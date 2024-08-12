GÜNCELLEME - Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir ve Ilgın belediyeleri ile Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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