GÜNCELLEME - Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir ve Ilgın belediyeleri ile Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirtildi.

- Vatandaşlar, yangın riskine karşı uyarıldı