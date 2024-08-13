Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde takip edilen M.Ö'yü kullandığı araçtan yol kenarına çuval bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Çuvalda, 40 ruhsatsız tabanca ve tabanca malzemeleri bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.