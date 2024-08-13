Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S.K'nin merkez Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki 63 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, aynı mahallede ikamet eden M.K. ile beraberindeki 2 kişinin hayvanları bir kamyona yükleyerek götürdüklerini tespit etti.

        Şüpheli M.K. adresinde yakalandı, diğer 2 kişinin Aksaray'da olduğu belirlendi.

        Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada, çalınan hayvanlar S.U. ile C.U'nun ahırında bulundu.

        Şüpheliler, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!

        Benzer Haberler

        Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu
        Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu
        Konya, Kayseri ve çevre illerdeki yağışlar, hava kirliliğini azalttı
        Konya, Kayseri ve çevre illerdeki yağışlar, hava kirliliğini azalttı
        Diyabet nedeniyle ayağı kesilmesi düşünülen hastanın ameliyatla şikayetleri...
        Diyabet nedeniyle ayağı kesilmesi düşünülen hastanın ameliyatla şikayetleri...
        GÜNCELLEME - Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da orman yangını (2)
        Konya'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı