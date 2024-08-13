AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Angı, mesajında, kuruluştan bu yana partinin her bir kademesinde görev yapan, milleti için alın teri döken yol arkadaşlarına teşekkür, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti ile ülkenin çağ atlayarak, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Angı, şunları kaydetti: