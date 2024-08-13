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        AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:23
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        AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
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        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Angı, mesajında, kuruluştan bu yana partinin her bir kademesinde görev yapan, milleti için alın teri döken yol arkadaşlarına teşekkür, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

        AK Parti ile ülkenin çağ atlayarak, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Angı, şunları kaydetti:

        "İktidara geldiğimiz ilk günden beri, şehrimizin her bir karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz. AK davanın Ak kadroları olarak bundan sonra da tüm gücümüzle ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan tüm yol arkadaşlarımızla birlik içerisinde hemşehrilerimizle iç içe olacağız. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımızla el ele vererek Konya'mız için koşturacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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