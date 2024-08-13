Konya'da son 2 ayda 540 hükümlü yakalandı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte son 2 ayda 540 aranan kişinin kolluk birimleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Özkan, Konya Polisevi'nde, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile basın toplantısı düzenledi.

Kentte asayişin, toplum güvenliğinin ve kamu sağlığının temini için koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, son dönemdeki gıda denetimi, tütün, silah ve göçmen kaçakçılığı ile terörün önlenmesine yönelik operasyonları anlattı.

Son dönemde meydana gelen trafik kazalarını değerlendiren Özkan, şöyle devam etti:

"Sadece jandarma bölgesinde dönem içerisinde son 2 ayda 195 kaza meydana geldi. Maalesef 4 insanımız vefat etti, 278 vatandaşımız da bu kazalardan bir şekilde etkilenmiş oldu. Emniyet bölgemizde temmuz ağırlıklı olmak üzere, haziranın son bir iki haftasındaki bazı olaylarla birlikte, 5 kasten öldürme olayı maalesef meydana geldi. Konuyla ilgili 17 kişi tutuklanmış oldu."

Mala zarar verme, kamu güvenliğinin tehlikeye sokulması ve kasten yaralama suçlarına ilişkin polis ekiplerinin çalışmalarını anlatan Özkan, "Bu çerçevede de 7 kişi yakalandı, 4 kişi tutuklandı. Oto hırsızlığıyla ilgili sadece bu dönemde, son 1,5 ayda 27 kişi tutuklanmış oldu. Bu, aslında hem veri analizi, hem projeli çalışma, hem operasyonel faaliyetler, izleme değerlendirme, beşeri istihbarat, teknik istihbarat ve topyekün bütün kurumlarla iyi bir koordinasyonla yapılan, devasa çalışmaların bir sonucudur." diye konuştu.