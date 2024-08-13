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        Beyşehir'de Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:58
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        Beyşehir'de Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği" düzenlendi.

        Vuslat Parkı'nda Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Türkiye genelinde yaz dönemi Kur'an kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını kaydetti.

        Diyanetin 150 bine yakın personeliyle milletin manevi imarı için çalıştığını kaydeden Kondi, "Bu çocuklarımızı bizim Kur'an kurslarımıza, camilerimize, sevgi ve muhabbet yuvalarına gönderen anne ve babalardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi sevdiren, Kur'an kurslarımızı adeta sevgi merkezi haline getire o fedakar din gönüllüsü, din görevlisi hocalarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Törene katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da, her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği çerçevede, ilçedeki camilerde ve belirlenen okullarda Kur'an kursları açıldığını dile getirerek, “Bu kurslarda sadece Kur’an öğrenme değil, Kur’an öğrenmenin yanında dinimizin özü olan güzel ahlak, insana ve doğaya saygı, Peygamberimizin sünneti, vatan ve millete bağlılık, devlet ve bayrak sevgisi gibi milli ve manevi konular da işlenmiştir." diye konuştu.

        Konya İl Müftüsü Ali Öge de, Konya'da Yaz Kur'an kurslarına devam eden 110 bin öğrenci içerisinde Beyşehir'in düzenlenen çalışmalara büyük bir katkı sunduğunu söyledi.

        Program kurs öğrencilerinin gösterileri, düzenlenen yarışmalar ve yemek ikramı ile son buldu.

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