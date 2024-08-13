Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, TÜMOSAN ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru TÜMOSAN oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, TÜMOSAN ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru TÜMOSAN oldu.

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, kentin en önemli marka değeri Konyaspor ile TÜMOSAN arasında ciddi bir iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Konya'daki marka ile Konyaspor'un yan yana anılması bizleri gururlandırır. Hedeflerimiz var ve hayallerimiz peşinde koşmaya devam edeceğiz. Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder. TÜMOSAN ailesine teşekkür ederim." dedi.

        TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da Konyaspor ile geçen yıl başlayan iş birliğini bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını vurguladı.

        Konyaspor ile TÜMOSAN'ın isminin çok yakıştığına değinen Tosun, "TÜMOSAN Konyaspor, bir şiir gibi dillere pelesenk oldu. TÜMOSAN, Konya'nın markası. Fabrikası Konya'da ve kendi endüstri bölgesi içinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ekonomisine ve sanayisine sağladığımız katkı yanında Konya'nın sporuna ve Konyaspor'a da katkı sağlamayı görev addettik. Konyaspor Kulübümüze isim sponsoru olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sezonun başarılı geçeceğine inanıyoruz. Galibiyetle başladılar, inşallah devamı da gelecektir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından ilgili protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği
        Beyşehir'de Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği
        Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlatan baba: Sinirlerime...
        Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlatan baba: Sinirlerime...
        Konya'da son 2 ayda 540 hükümlü yakalandı
        Konya'da son 2 ayda 540 hükümlü yakalandı
        AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
        AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan kuruluş yıl dönümü mesajı
        Konya'da hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu
        Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu