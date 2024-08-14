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        Konya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:45
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        Konya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

        Hasan C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime K'ye (19) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Halime K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü Hasan C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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