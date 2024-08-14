Konya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Hasan C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime K'ye (19) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Halime K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Hasan C. gözaltına alındı.
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