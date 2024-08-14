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        Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde staj gören öğrenciler sergi açtı

        Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde, yaz stajı kapsamında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:51
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        Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde staj gören öğrenciler sergi açtı
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        Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde, yaz stajı kapsamında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açıldı.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültelerinden gelen 17 öğrenci, geleneksel sanatları koruma ve yaşatma projesi kapsamında bir ay staj yaptı.

        Öğrenciler, restorasyon, kütüphanecilik, cilt yapım teknikleri ve kütüphanelerde önleyici koruma alanlarında eğitim aldı.

        Verilen eğitimler sonrası öğrenciler, kendilerine verilen yaklaşık 30 eseri, yeniden kullanılabilir hale getirdi.

        Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, serginin açılışında, programa katılan öğrencilerin, geleceğin sanatçı adayları olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin bu işi stajdan öte bir aşkla yaptığını aktaran Şahin, "İlk hafta kütüphanecilikle ve kitapları korumayla alakalı bilgi verildi. Diğer haftalarda da teorik bilgiyi pratiğe aktarmak için gayret gösterdiler ve kendi kabiliyetlerini de ortaya koydular." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından sergi, kurdele kesilerek açıldı.

        Sergiyi gezen akademisyenler, yeniden kullanıma kazandırılan eserlerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

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