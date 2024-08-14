Seydişehir'de engelli genç umreye gönderildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde engelli bir genç, annesiyle birlikte hayırseverlerin desteğiyle umreye gönderildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde engelli bir genç, annesiyle birlikte hayırseverlerin desteğiyle umreye gönderildi.
Engelli Mücahit Bozkurt yıllardır hayali olan umreye gitme isteği, ilçedeki bazı hayırseverlere iletildi.
Gülesin Yılmazer'in öncülüğünde annesiyle engeli Mücahit Bozkurt'un umre işlemleri tamamlandı.
Bozkurt ve annesi, Seyidharun Cami önünden dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
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