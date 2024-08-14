Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Abdullah E, idaresindeki 42 K 2650 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesinde Mustafa D'nin kullandığı 42 K 4707 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 42 K 2650 plakalı otomobilde bulunan Behiye E, yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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